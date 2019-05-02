СМИ сообщили о предстоящем визите специалиста США по КНДР в Сеул

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,62 +0,17 EUR Бирж. 72,51 +0,43 Brent 72,85 +1,07% USD Нал. 65,28 64,21 EUR Нал. 73,13 71,80 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1220 +0,0043 BTC/USD Бирж. 5 637,00 +7,40 IMOEX 2 559,32 -0,41% RTSI 1 248,39 -0,52% DJIA 26 430,14 -0,61% Nasdaq 8 049,64 -0,57%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 30 апр, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 30 апр, 12:18
В США заявили о планах испытать прототипы гиперзвукового оружия Политика, 07:35 Минобороны опровергло гибель четырех российских военных в Сирии Политика, 07:13 СМИ сообщили о предстоящем визите специалиста США по КНДР в Сеул Политика, 07:04 Зеленский определился с главой своей администрации Общество, 06:47 Группировка кораблей НАТО вошла в Балтийское море Политика, 06:25 Израиль нанес удары по целям ХАМАС в Газе после запуска горящих шаров Политика, 05:40 Трамп одобрил выступление генпрокурора Барра по поводу доклада Мюллера Политика, 05:22 Гуайдо сообщил о гибели человека в ходе протестов в Венесуэле Политика, 04:17 Суд арестовал на 10 суток экс-председателя «Открытой России» Пивоварова Общество, 03:33 Экс-сотрудник ЦРУ признался в работе на китайскую разведку Политика, 03:15 В США разрешили продажу IQOS Бизнес, 02:45 Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании Политика, 01:59 Корреспондент «РИА Новости» получила сотрясение мозга при атаке в Париже Общество, 01:20 В Сеуле осудили мошенников за сбор денег на подъем российского крейсера Общество, 00:59
Политика ,  
0 
СМИ сообщили о предстоящем визите специалиста США по КНДР в Сеул

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн может посетить столицу Южной Кореи 8-10 мая. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Отмечается, что переговоры относительно деталей визита находятся на финальной стадии.

Политика
В КНДР допустили отказ от диалога с США по денуклеаризации

В ходе встречи Бигэн намерен провести с южнокорейским коллегой Ли Ду Хуном встречу рабочей группы для обсуждения ситуации на Корейском полуострове, а также возможности возобновления переговоров по ядерной проблематике между США и КНДР.

В середине марта чиновник на брифинге Госдепартамента США допустил, что полная денуклеаризация Корейского полуострова должна завершиться к 2021 году, к концу первого президентского срока Дональда Трампа.

Политика
Разведка Южной Кореи узнала об обогащении урана в КНДР

Позднее министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо рассказал, что на переговорах США выдвинули новое требование по денуклеаризации: остановить обогащение урана в крупнейшем ядерном объекте страны — научно-исследовательском центре в Йонбёне. На такой шаг Пхеньян готов пойти только в случае частичной отмены американских санкций, подчеркивал глава МИДа. В ответ советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что США могут расширить ограничения в отношении Северной Кореи, если она не свернет ядерную программу.

Теги: Южная Корея, спецпредставитель, кндр, Сеул, визит
Материалы по теме
КНДР отозвала своих представителей из центра по связям с Южной Кореей
Политика
Глава Миноброны КНДР предложил заключить мир на Корейском полуострове
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter