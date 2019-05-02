СМИ сообщили о предстоящем визите специалиста США по КНДР в Сеул

СМИ сообщили о предстоящем визите специалиста США по КНДР в Сеул

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн может посетить столицу Южной Кореи 8-10 мая. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Отмечается, что переговоры относительно деталей визита находятся на финальной стадии.

В ходе встречи Бигэн намерен провести с южнокорейским коллегой Ли Ду Хуном встречу рабочей группы для обсуждения ситуации на Корейском полуострове, а также возможности возобновления переговоров по ядерной проблематике между США и КНДР.

В середине марта чиновник на брифинге Госдепартамента США допустил, что полная денуклеаризация Корейского полуострова должна завершиться к 2021 году, к концу первого президентского срока Дональда Трампа.

Позднее министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо рассказал, что на переговорах США выдвинули новое требование по денуклеаризации: остановить обогащение урана в крупнейшем ядерном объекте страны — научно-исследовательском центре в Йонбёне. На такой шаг Пхеньян готов пойти только в случае частичной отмены американских санкций, подчеркивал глава МИДа. В ответ советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что США могут расширить ограничения в отношении Северной Кореи, если она не свернет ядерную программу.