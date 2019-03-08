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В Госдепе допустили полную денуклеаризацию КНДР к 2021 году
США готовы начать новые переговоры после провала второго саммита Трампа и Ким Чен Ына, заявили в Госдепе. Встреча была досрочно прервана, сторонам не удалось договориться о дальнейшем сворачивании северокорейской ядерной программы
Фото: ЦТАК

В Вашингтоне считают, что полная денуклеаризация Корейского полуострова должна завершиться к 2021 году, к концу первого президентского срока Дональда Трампа. Об этом заявил на брифинге чиновник Госдепартамента США, передает Bloomberg.

В то же время американские власти не будут искусственно устанавливать какие-либо временные рамки для того, чтобы Пхеньян свернул свою ядерную программу. Ранее президент Трамп неоднократно говорил, что не спешит заключать сделку с КНДР по денуклеаризации, напоминает агентство.

При этом Штаты готовы провести новые переговоры с Северной Кореей по ядерной программе после того, как во Вьетнаме в конце февраля досрочно завершился второй в истории саммит США — КНДР. На встрече Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын не смогли достигнуть договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова, однако выразили готовность продолжить переговоры. Американский лидер по итогам встречи заявил, что несмотря на крепкие отношения между Вашингтоном и Пхеньяном, на саммите «не было ничего хорошего, чтобы подписать».

Позднее министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо рассказал, что на переговорах США выдвинули новое требование по денуклеаризации: остановить обогащение урана в крупнейшем ядерном объекте страны — научно-исследовательском центре в Йонбёне. На такой шаг Пхеньян готов пойти только в случае частичной отмены американских санкций, подчеркивал глава МИДа. В ответ советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США могут расширить ограничения в отношении Северной Кореи, если она не свернет ядерную программу.

Политика
Разведка Южной Кореи узнала об обогащении урана в КНДР

После саммита США — КНДР южнокорейская разведка доложила, что Пхеньян продолжает обогащать уран в Йонбёне. Также разведчики заметили активность грузовиков в исследовательском центре ракетостроения в районе Саным в пригороде Пхеньяна, где были разработаны две межконтинентальные баллистические ракеты.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Госдепартамент США, ядерная программа, баллистические ракеты, КНДР
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