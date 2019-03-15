В КНДР допустили отказ от диалога с США по денуклеаризации

В КНДР допустили отказ от диалога с США по денуклеаризации

Лидер КНДР Ким Чен Ын рассматривает возможность приостановки дальнейших переговоров с Вашингтоном о денуклеаризации. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи на пресс-конференции в Пхеньяне, передает агентство Associated Press.

Замглавы МИД выступила с оценкой итогов встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Ханое, которая прошла 27-28 февраля.​

«Гангстерская позиция США, в конечном итоге, поставит ситуацию [с переговорами] под угрозу. У нас нет ни намерения идти на компромисс с США в какой бы то ни было форме, ни тем более желания или плана вести такого рода переговоры», — пояснила она.

По словам Цой Син Хи, Пхеньян может прекратить диалог, если Вашингтон не будет идти навстречу и не откажется от «политического расчета».