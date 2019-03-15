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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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В КНДР допустили отказ от диалога с США по денуклеаризации

Лидер КНДР Ким Чен Ын рассматривает возможность приостановки дальнейших переговоров с Вашингтоном о денуклеаризации. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи на пресс-конференции в Пхеньяне, передает агентство Associated Press.

Замглавы МИД выступила с оценкой итогов встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Ханое, которая прошла 27-28 февраля.​

«Гангстерская позиция США, в конечном итоге, поставит ситуацию [с переговорами] под угрозу. У нас нет ни намерения идти на компромисс с США в какой бы то ни было форме, ни тем более желания или плана вести такого рода переговоры», — пояснила она.

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По словам Цой Син Хи, Пхеньян может прекратить диалог, если Вашингтон не будет идти навстречу и не откажется от «политического расчета».

Лидер КНДР огласит окончательное решение о продолжении дипломатических переговоров с США в ближайшем времени, добавила дипломат.

Теги: КНДР, заявление, переговоры, Вашингтон
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