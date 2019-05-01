МИД ответил на заявления Помпео об уговорах России в адрес Мадуро

Мария Захарова опровергла сообщения Майка Помпео, что Николас Мадуро собирался покинуть Венесуэлу, но Россия уговорила его не делать этого. По мнению представителя МИД, речь идет об информационной войне со стороны США

Мария Захарова (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости )

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала телеканалу CNN заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия отговорила Николаса Мадуро покидать Венесуэлу, когда тот готов был пойти на такой шаг.

«Вашингтон изо всех сил пытался деморализовать венесуэльскую армию и использовал фейки как часть информационной войны», — приводит CNN ее комментарий.

Заявление Помпео последовало поздним вечером во вторник после того, как в Венесуэле обострилась политическая обстановка. Госсекретарь в интервью CNN заявил, что Мадуро давно никто не видел и утром во вторник на фоне массовых протестов в стране он был готов покинуть Венесуэлу. Для этого, по словам Помпео, даже был готов самолет, Мадуро собирался лететь в Гавану. Однако Россия уговорила его не покидать страну, утверждал Помпео.

Слова Помпео ранее прокомментировал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. Он также назвал заявления своего американского коллеги фейком и объяснил его появление провалом попытки госпереворота. «Выдумывать фейковые новости — очень грустный способ признать, что переворот, который вы [США] поддержали, провалился... снова», — написал Арреаса на своей странице в Twitter, посоветовав властям США вернуться к дипломатии.