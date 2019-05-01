МИД ответил на заявления Помпео об уговорах России в адрес Мадуро

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала телеканалу CNN заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия отговорила Николаса Мадуро покидать Венесуэлу, когда тот готов был пойти на такой шаг.
«Вашингтон изо всех сил пытался деморализовать венесуэльскую армию и использовал фейки как часть информационной войны», — приводит CNN ее комментарий.
Заявление Помпео последовало поздним вечером во вторник после того, как в Венесуэле обострилась политическая обстановка. Госсекретарь в интервью CNN заявил, что Мадуро давно никто не видел и утром во вторник на фоне массовых протестов в стране он был готов покинуть Венесуэлу. Для этого, по словам Помпео, даже был готов самолет, Мадуро собирался лететь в Гавану. Однако Россия уговорила его не покидать страну, утверждал Помпео.
Слова Помпео ранее прокомментировал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. Он также назвал заявления своего американского коллеги фейком и объяснил его появление провалом попытки госпереворота. «Выдумывать фейковые новости — очень грустный способ признать, что переворот, который вы [США] поддержали, провалился... снова», — написал Арреаса на своей странице в Twitter, посоветовав властям США вернуться к дипломатии.