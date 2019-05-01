Мадуро назвал правительство США сумасшедшим

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в США никогда не было более «сумасшедшего правительства». Об этом сообщает газета La Nacion.

«В США не было более сумасшедшего правительства, чем нынешнее. Если кто-то проверит показания Дональда Трампа и его банды, то обнаружит психологический дисбаланс», — сказал он.

Он также назвал «несерьезностью» заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия уговорила его не покидать Венесуэлу.

Ранее Помпео рассказал, что у венесуэльского лидера был подготовлен самолет, на котором он планировал улететь в Гавану, однако Москва уговорила его остаться. Глава МИД Венесеэлы Хорхе Арреас назвал заявление американского госсекретаря «фейковыми новостями». Он также отметил, что они свидетельствуют о провале попытки госпереворота в стране и призвал США вернуться к дипломатии.