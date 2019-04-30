Медведев допустил уголовное наказание за некачественную нефть в «Дружбе»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил наказание вплоть до уголовного за прокачку некачественной нефти через трубопровод «Дружба», передает «РИА Новости».

«Эта ответственность может быть административной, может быть экономической, то есть гражданско-правовой, и может быть уголовной», — сказал премьер. Медведев добавил, что все процедуры необходимо довести до конца, как он обещал белорусским партнерам.

Об ухудшении качества российской нефти стало известно 19 апреля. «Транснефть» заявила, что вброс некачественного сырья в трубопровод произошел через «СамараТрансНефть-терминал», находящийся на стадии банкротства. При этом в самой компании указали, что продали узел в 2017 году.

Накануне в Минэнерго сообщили, что экспортная нефть, соответствующая стандартам, достигла российско-белорусской границы. В ведомстве предположили, что НПЗ в Гомельской области получит ее 2–3 мая. Вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что стабильная работа нефтепровода «Дружба» будет восстановлена в течение двух недель.