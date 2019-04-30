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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Медведев допустил уголовное наказание за некачественную нефть в «Дружбе»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил наказание вплоть до уголовного за прокачку некачественной нефти через трубопровод «Дружба», передает «РИА Новости».

«Эта ответственность может быть административной, может быть экономической, то есть гражданско-правовой, и может быть уголовной», — сказал премьер. Медведев добавил, что все процедуры необходимо довести до конца, как он обещал белорусским партнерам.

Бизнес
Козак назвал сроки восстановления стабильной работы нефтепровода «Дружба»

Об ухудшении качества российской нефти стало известно 19 апреля. «Транснефть» заявила, что вброс некачественного сырья в трубопровод произошел через «СамараТрансНефть-терминал», находящийся на стадии банкротства. При этом в самой компании указали, что продали узел в 2017 году.

Накануне в Минэнерго сообщили, что экспортная нефть, соответствующая стандартам, достигла российско-белорусской границы. В ведомстве предположили, что НПЗ в Гомельской области получит ее 2–3 мая. Вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что стабильная работа нефтепровода «Дружба» будет восстановлена в течение двух недель.

По оценке «Белнефтехима», на восстановление транзита нефти по трубопроводу в полном объеме потребуется несколько месяцев. В компании указывали, что принятые меры позволят восстановить работу только одной нитки нефтепровода из двух.

Теги: Дмитрий Медведев, «Дружба», Белоруссия, энергетика
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