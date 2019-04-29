Суд отклонил жалобу на арест партнеров Baring Vostok

В фонде подтвердили свое убежденность в том, что дело является следствием коммерческого спора и его нужно было решать в арбитраже.

В середине апреля Басманный суд перевел Калви под домашний арест. При этом он продлил арест партнерам Baring Vostok Филиппу Дельпалю и Вагану Абгаряну, а также директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину и гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову.

Под домашний арест также перевели экс-гендиректора банка «Восточный» Алексея Кордичева. Он выразил готовность сотрудничать со следствием и дал показания на других фигурантов дела. Их подозревают в хищении имущества на 2,5 млрд руб.