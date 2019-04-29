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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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«Дело Baring Vostok» ,  
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Суд отклонил жалобу на арест партнеров Baring Vostok

Мосгорсуд оставил в силе арест партнеров основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом РБК сообщил адвокат Рустам Курмаев.

«Мосгорсуд оставил в силе постановление Басманного суда Москвы от 10 апреля. До 14 июля Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров будут содержаться под стражей», — сказал он.

Апелляция на продление ареста Филиппу Дельпалю будет рассматриваться 13 мая.

Общество
Baring Vostok понадеялся на перевод партнеров Калви под домашний арест

В Baring Vostok заявили, что считают незаконным и необоснованным решение оставить под стражей Зюзина, Абгаряна и Владимирова. «Мы будем оспаривать это решение в вышестоящих судах. Мы убеждены, что суд установит истину и подтвердит невиновность наших коллег», — говорится в заявлении, поступившем в РБК.

В фонде подтвердили свое убежденность в том, что дело является следствием коммерческого спора и его нужно было решать в арбитраже.

В середине апреля Басманный суд перевел Калви под домашний арест. При этом он продлил арест партнерам Baring Vostok Филиппу Дельпалю и Вагану Абгаряну, а также директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину и гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову.

Финансы
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест

Под домашний арест также перевели экс-гендиректора банка «Восточный» Алексея Кордичева. Он выразил готовность сотрудничать со следствием и дал показания на других фигурантов дела. Их подозревают в хищении имущества на 2,5 млрд руб.

Теги: новости РБК, Baring Vostok, дело о хищениях
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