Суд отклонил жалобу на арест партнеров Baring Vostok

Мосгорсуд оставил в силе арест партнеров основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом РБК сообщил адвокат Рустам Курмаев.
«Мосгорсуд оставил в силе постановление Басманного суда Москвы от 10 апреля. До 14 июля Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров будут содержаться под стражей», — сказал он.
Апелляция на продление ареста Филиппу Дельпалю будет рассматриваться 13 мая.
В Baring Vostok заявили, что считают незаконным и необоснованным решение оставить под стражей Зюзина, Абгаряна и Владимирова. «Мы будем оспаривать это решение в вышестоящих судах. Мы убеждены, что суд установит истину и подтвердит невиновность наших коллег», — говорится в заявлении, поступившем в РБК.