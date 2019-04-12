Хантсман назвал освобождение Калви из СИЗО шагом в правильном направлении

Перевод основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест — это «шаг в правильном направлении», заявил в интервью «Радио Свобода» посол США в России Джон Хантсман.

Он отметил, что считает тревожным случай содержания под стражей американского гражданина и выразил надежду на скорое разрешение дела Калви.

Комментируя дело Пола Уилана, которого в России обвиняют в шпионаже, Хантсман заявил, что американская сторона пока не видела доказательств его причастности к преступлениям. «Мы только слышали разговоры о шпионаже, но не думаю, что это так, — сказал он. — Если бы это было так, я думаю, мы бы уже получили подтверждение и доказательства».

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения Калви на домашний арест 11 апреля. Ранее с соответствующим ходатайством обратился Следственный комитет. Как отметили следователи, у основателя Baring Vostok устойчивые связи в Москве, собственная недвижимость, а на иждивении бизнесмена находятся трое детей. Следствие также попросило изменить меру пресечения экс-гендиректору банка «Восточный» Алексею Кордичеву, который дал показания против Калви.