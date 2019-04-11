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«Дело Baring Vostok» ,  
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Baring Vostok понадеялся на перевод партнеров Калви под домашний арест

Инвестфонд Baring Vostok приветствовал решение Басманного суда, который перевел Майкла Калви под домашний арест. Об этом говорится в сообщении инвестфонда, поступившем в РБК.

Компания подчеркнула, что считает необоснованным и незаконным продление ареста остальным фигурантам дела — сотрудникам фонда Ивану Зюзину и Вагану Абгаряну, партнеру фонда Филиппу Дельпалю и гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову. Фонд ожидает аналогичного ходатайства о переводе партнеров Калви под домашний арест.

Baring Vostok подчеркнул, что убежден в невиновности фигурантов. Фонд назвал дело следствием коммерческого спора, который должен решаться в арбитражном суде.

Финансы
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест

О том, что Следственный комитет попросил перевести Калви под домашний арест, стало известно 10 апреля. Как сообщило следствие, у основателя Baring Vostok устойчивые связи в Москве, собственная недвижимость, а на иждивении бизнесмена находятся трое детей.

Аналогичное ходатайство СК о переводе под домашний арест касалось еще одного фигуранта дела — экс-гендиректора банка «Восточный» Алексея Кордичева, который дал показания против Калви и партнеров. 11 апреля суд эту просьбу удовлетворил.

Ранее арест Дельпалю, Абгаряну, Зюзину и Владимирову продлили до 14 июля.

Калви и других фигурантов задержали в Москве 15 февраля. По версии следствия, основатель Baring Vostok убедил акционера банка «Восточный» принять акции International Financial Technology Group в счет долга у «Первого коллекторского бюро», завысив стоимость бумаг с 600 тыс. до 3 млрд руб.

Теги: Baring Vostok, Майкл Калви, домашний арест
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