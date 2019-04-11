Baring Vostok понадеялся на перевод партнеров Калви под домашний арест

Инвестфонд Baring Vostok приветствовал решение Басманного суда, который перевел Майкла Калви под домашний арест. Об этом говорится в сообщении инвестфонда, поступившем в РБК.
Компания подчеркнула, что считает необоснованным и незаконным продление ареста остальным фигурантам дела — сотрудникам фонда Ивану Зюзину и Вагану Абгаряну, партнеру фонда Филиппу Дельпалю и гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову. Фонд ожидает аналогичного ходатайства о переводе партнеров Калви под домашний арест.
Baring Vostok подчеркнул, что убежден в невиновности фигурантов. Фонд назвал дело следствием коммерческого спора, который должен решаться в арбитражном суде.
О том, что Следственный комитет попросил перевести Калви под домашний арест, стало известно 10 апреля. Как сообщило следствие, у основателя Baring Vostok устойчивые связи в Москве, собственная недвижимость, а на иждивении бизнесмена находятся трое детей.