Baring Vostok понадеялся на перевод партнеров Калви под домашний арест

Baring Vostok понадеялся на перевод партнеров Калви под домашний арест

Инвестфонд Baring Vostok приветствовал решение Басманного суда, который перевел Майкла Калви под домашний арест. Об этом говорится в сообщении инвестфонда, поступившем в РБК.

Компания подчеркнула, что считает необоснованным и незаконным продление ареста остальным фигурантам дела — сотрудникам фонда Ивану Зюзину и Вагану Абгаряну, партнеру фонда Филиппу Дельпалю и гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову. Фонд ожидает аналогичного ходатайства о переводе партнеров Калви под домашний арест.

Baring Vostok подчеркнул, что убежден в невиновности фигурантов. Фонд назвал дело следствием коммерческого спора, который должен решаться в арбитражном суде.

О том, что Следственный комитет попросил перевести Калви под домашний арест, стало известно 10 апреля. Как сообщило следствие, у основателя Baring Vostok устойчивые связи в Москве, собственная недвижимость, а на иждивении бизнесмена находятся трое детей.