Европейский бизнес обеспокоило решение суда по делу Baring Vostok

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) и другие внешнеторговые палаты в России выразили обеспокоенность по поводу содержания под стражей партнера фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля и трех других фигурантов дела о мошенничестве. Об этом говорится в совместном заявлении, поступившем в РБК.

​С заявлением также выступили Американская торговая палата в России (AmCham), Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП), Финско-Российская торговая палата (ФРТП), Франко-Российская торгово-промышленная палата (ФРТПП) и Национальный комитет советников по внешней торговле Франции (CNCCEF).

«Мы считаем неуместным, что уголовно-процессуальные меры, такие как длительное содержание под стражей в СИЗО «Матросская Тишина», относятся к тому, что, по сути, является коммерческим спором», — говорится в сообщении.

Внешнеторговые палаты выразили надежду, что в будущем в юридическом процессе произойдут изменения, которые не позволят случиться подобному. Они также отметили, что это оказывает серьезное влияние на деловой климат.