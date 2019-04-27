Путин озвучил основные вопросы к Зеленскому

С избранным главой Украины российский лидер хотел бы обсудить, как закончить конфликт на юго-востоке Украины. Эту тему Путин затронет в беседе с Зеленским, если у них «когда-то будет встреча», сообщил президент России

Президент России Владимир Путин назвал основные вопросы, которые ему хотелось бы обсудить с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Основной темой, по словам Путина, в таком случае станет вопрос: «как закончить конфликт на юго-востоке Украины». Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции по итоагам визита в Китай. Трансляцию с этого мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Если у нас [с Зеленским] когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины», — заявил Путин. В данном случае, поделился президент, на его взгляд, есть только один способ решения ситуации — исполнение минских соглашений.

«К сожалению, господин Зеленский уже заявил перед выборами, что он не собирается подписывать декрет или указ об амнистии, во-первых, и во-вторых [не собирается] предоставить этим территориям особый статус», — напомнил Путин, заметив, что и то, и другое является ключевой частью содержания этих договоренностей.

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