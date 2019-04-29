В Ростовской области открылся первый центр выдачи паспортов жителям ЛНР

В Ростовской области открылся первый центр выдачи паспортов жителям ЛНР

В Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов, передает «РИА Новости».

«Центр открылся сегодня в тестовом режиме», — сказал он. По его словам, в настоящий момент происходит апробация технологии, принимаются первые документы от представителей республики.

Ранее МВД пояснило, что обратиться за российским паспортом можно без отказа от украинского. Срок рассмотрения заявления составит примерно до трех месяцев.

Российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР 24 апреля. Позднее глава государства допустил, что возможность получать российское гражданство в упрощенном порядке предоставят всем гражданам Украины. В Верховной раде потребовали отменить указ.