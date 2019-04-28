В Раде потребовали отменить указ о выдаче российских паспортов в Донбассе

В Раде потребовали отменить указ о выдаче российских паспортов в Донбассе

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко у себя в Facebook заявила, что президент России Владимир Путин должен отменить указ об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса. По ее словам, заявления Москвы о готовности предоставлять гражданство жителям Украины является попыткой нагнетать ситуацию и создавать неблагоприятный фон перед первой встречей с избранным президентом страны.

Геращенко заявила, что перезагрузка не должна происходить за счет Украины. По ее словам, Киев выполнил все требования минских соглашений. По ее словам, на уступки должна идти Москва и признать незаконность всех выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.

«Вызовы очень серьезные. Компромиссы всегда важны, но точно не за счет только Украины. И невозможны за счет сдачи украинских территорий и людей», — написала первый вице-спикер Рады.

Указ, который наделил жителей ДНР и ЛНР правом получить гражданство России по упрощенной процедуре, Путин подписал 24 апреля. В соответствии с документом стать гражданами России по упрощенной схеме ​имеют право «лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Указ, отмечается в документе, был принят в «гуманитарных целях» защиты прав и свобод человека и гражданина.

27 апреля глава российского государства заявил, что власти рассматривают возможность предоставления гражданства в упрощенном порядке всем гражданам Украины.

Решение Путина сразу после подписания указа осудили в США и ЕС. В Госдепартаменте, в частности, заявили, что Москва таким «крайне провокационным действием усиливает свое наступление на суверенитет и территориальную целостность Украины».