СМИ узнали о визите в Москву главы МИДа правительства нацсогласия Ливии

Глава МИДа Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммед Сияла посетит Москву 29 апреля для обсуждения текущей ситуации в североафриканской стране. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве Ливии.

Отмечается, что визит дипломата продлится несколько дней. Как сообщил собеседник агентства, Сияла рассчитывает провести встречи с рядом «российских ответственных лиц для обсуждения текущей ситуации и военной эскалации в столице Триполи».

Политическая обстановка в Ливии обострилась в середине апреля после того, как фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар анонсировал наступление на Триполи. 4 апреля он заявил о своем намерении очистить подконтрольную правительству национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем столицу от «террористов». В тот же день начались первые боестолкновения ЛНА с войсками Сараджа. 7 апреля правительственные войска объявили о начале военной операции «Вулкан гнева».