Сенатор назвал бредом идею Киева выдавать в Москве паспорта Украины

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с РБК назвал бредом и популизмом заявление депутата Верховной рады Евгения Рыбчинского об украинских паспортах для россиян.

Ранее Рыбчинский, который внесен в российский санкционный список, во время выступления в Раде предложил выдавать в городах России, где живет много этнических украинцев (в том числе в Москве), украинские паспорта. Таким образом он хочет «отомстить» за упрощение процедуры получения гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Какая-то странная логика [у Рыбчинского]. В России нет регионов, где идет война, где люди брошены на произвол судьбы. С этой точки зрения это заявление — абсолютный бред, мы никого не привлекаем этим решением, мы даем право наиболее обездоленным, наиболее нуждающимся», — заявил Цеков. Он подчеркнул, что Россия выдает свои паспорта не в центре Киева.

По его мнению, заявление Рыбчинского — «чистой воды популизм», необходимый для того, чтобы о депутате заговорили. Получить украинское гражданство захотели бы единицы россиян, заключил Цеков: «​Всегда есть люди в нашей стране, которые будут на стороне Украины и будут критиковать нас».