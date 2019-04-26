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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Сенатор назвал бредом идею Киева выдавать в Москве паспорта Украины

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с РБК назвал бредом и популизмом заявление депутата Верховной рады Евгения Рыбчинского об украинских паспортах для россиян.

Ранее Рыбчинский, который внесен в российский санкционный список, во время выступления в Раде предложил выдавать в городах России, где живет много этнических украинцев (в том числе в Москве), украинские паспорта. Таким образом он хочет «отомстить» за упрощение процедуры получения гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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«Какая-то странная логика [у Рыбчинского]. В России нет регионов, где идет война, где люди брошены на произвол судьбы. С этой точки зрения это заявление — абсолютный бред, мы никого не привлекаем этим решением, мы даем право наиболее обездоленным, наиболее нуждающимся», — заявил Цеков. Он подчеркнул, что Россия выдает свои паспорта не в центре Киева.

По его мнению, заявление Рыбчинского — «чистой воды популизм», необходимый для того, чтобы о депутате заговорили. Получить украинское гражданство захотели бы единицы россиян, заключил Цеков: «​Всегда есть люди в нашей стране, которые будут на стороне Украины и будут критиковать нас».

Президент Владимир Путин подписал закон об упрощении получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля, а МИД пояснил, что приехавшие из этих республик — де-факто жители России. Впоследствии в непризнанных республиках начались процессы по обеспечению механизма получения российского паспорта.

Действия России осудили США, ЕС и Украина. Эксперты допустили, что Россию могут ждать новые санкции в связи с паспортизацией Донбасса.

Теги: Депутаты, бред, паспорт, новости РБК
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