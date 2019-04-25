ДНР упростит пересечение границы с Россией после указа Путина о паспортах

ДНР упростит пересечение границы с Россией после указа Путина о паспортах

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поручил упростить пересечение границы с Россией после указа президента Владимира Путина об упрощении процедуры получения гражданства для жителей республики. Об этом говорится на сайте Пушилина.

Министерства доходов и сборов и государственной безопасности должны до 1 июня разработать механизм «для обеспечения централизованной доставки граждан для получения гражданства Российской Федерации».

В среду, 24 апреля, Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики. Он объяснил такое решение гуманитарными соображениями.

Действующий президент Украины Петр Порошенко назвал этот шаг попыткой «легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории» и «беспрецедентным вмешательством в дела независимого государства».