Самолет с находящимся в искусственной коме Быковым вылетел в Москву

Самолет с находящимся в искусственной коме Быковым вылетел в Москву

Самолет, на борту которого находится писатель Дмитрий Быков, госпитализированный ранее в одну из больниц Уфы, вылетел в Москву. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».​

«На борту находится бригада медиков и его жена. Состояние Быкова по-прежнему тяжелое, но стабильное», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь «Новой Газеты» Надежда Прусенкова в разговоре с РБК, комментируя транспортировку Быкова, заявила, что самолет уже должен был вылететь из Уфы в Москву. «Час назад они были в аэропорту», — отметила она.​

Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт 17 апреля, однако этот диагноз не подтвердился. Позднее Быкова ввели в искусственную кому. Утром 18 апреля супруга писателя Ирина Лукьянова заявила, что пока состояние его здоровья не изменилось.