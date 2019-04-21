Дмитрий Быков начал разговаривать после выхода из комы

Писатель Дмитрий Быков начал разговаривать после того, как пришел в сознание. Об этом РБК сообщил издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

«Около двух часов Дмитрий Быков был переведен на самостоятельное дыхание гениальными врачами НИИ им. Бурденко. И начал разговаривать», — подчеркнул он.

Ранее 21 апреля стало известно, что Быков пришел в сознание, а врачи, в свою очередь, рассказали о «видимом улучшении» его состояния.

Быкова госпитализировали 17 апреля в Уфе, куда он приехал для выступления с лекцией. В тот же день 51-летнего писателя ввели в искусственную кому. Позднее его перевезли в одну из больниц Москвы.

