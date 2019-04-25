Путин заявил о готовности к восстановлению отношений с Украиной

Путин заявил о готовности к восстановлению отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о будущем российско-украинских отношений, заявил о готовности восстанавливать диалог в полном объеме. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Это [восстановление отношений] будет зависеть от той политики, которую будет проводить новое политическое руководство Украины», — отметил Путин, подчеркнув, что Россия не может выстроить диалог в одностороннем порядке.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя победу Владимира Зеленского на президентских выборах, сказал, что видит шанс на улучшение отношений с Украиной при новом украинском лидере.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, пожелал удачи Зеленскому в воссоединении российского и украинского народов.