Кадыров пожелал Зеленскому удачи в воссоединении народов Украины и России

Глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал удачи в воссоединении российского и украинского народов кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому, который по подсчетам экзитполов лидирует во втором туре. Об этом он написал в своем Telegram.

«Хочется пожелать Владимиру Зеленскому удачи в благородный делах, направленных на возрождение Украины и единение украинского и российского народов! Если такие намерения у него появятся!» — подчеркнул он.

Кадыров отметил, что теперь перед Зеленским будет стоять непростая задача по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и по решению многих внутриполитических вопросов.

Ранее экзитполы, по результатам опросов на 18:00, показали победу Владимира Зеленского на выборах — за него проголосовали 73,2% пришедших на выборы, тогда как за действующего президента Петра Порошенко — 25,3%.