На западе Шри-Ланки прогремел новый взрыв

Утром 25 апреля на Шри-Ланке произошел новый взрыв, сообщает News First со ссылкой на представителя местной полиции Рувана Гунаскеару.

Инцидент произошел на западе страны, примерно в 40 км от столицы республики Коломбо, в Пугоде. Данные о возможных погибших и пострадавших пока отсутствуют.

Кроме того, издание указывает, что возле столичного аэропорта была временно перекрыта дорога из-за подозрительного транспортного средства на парковке.

Два сотрудника Центробанка также сообщили Reuters на условиях анонимности, что им поступило предупреждение от служб безопасности об угрозе взрыва в здании ЦБ.

В минувшее воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Три взрыва прогремели в трех храмах, где католики отмечали Пасху, еще три — в трех люксовых отелях в столице, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. В общей сложности жертвами этих терактов стали более 350 человек, а более 500 — пострадали.