На западе Шри-Ланки прогремел новый взрыв

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,32 +0,64 EUR Бирж. 71,76 +0,26 Brent 74,43 -0,09% USD Нал. 64,97 63,30 EUR Нал. 72,73 70,93 USD ЦБ 63,98 +0,19 EUR ЦБ 71,72 -0,03 EUR/USD 1,1156 -0,0068 BTC/USD Бирж. 5 447,50 -28,70 IMOEX 2 579,05 -0,33% RTSI 1 263,97 -1,08% DJIA 26 597,05 -0,22% Nasdaq 8 102,02 -0,23%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 63,98 (+0,19) Quote, 24 апр, 14:34
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 71,72 (-0,03) Quote, 24 апр, 14:34
8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 09:02 Госкомпаниям запретят использовать зарубежные базы данных Технологии и медиа, 09:00 Не объявивший об участии в выборах Байден обошел Трампа в опросе Политика, 08:54 Особый путь в никуда: как eBay упускает рынок в $20 трлн — Bloomberg Pro, 08:52 На западе Шри-Ланки прогремел новый взрыв Общество, 08:47 Мужчины о трендах: каким станет бизнес будущего «РБК Стиль» и HENDERSON‎, 08:30 Овечкина вызвали в сборную России после поражения «Вашингтона» в плей-офф Общество, 08:26 National Interest объяснил провал Порошенко его антироссийской политикой Политика, 08:23 Фамильная гордость: что помогает семейному бизнесу стать сильнее Pro, 08:17 Союз туроператоров назвал вероятные сроки возобновления чартеров в Египет Бизнес, 08:02 Роскачество назвало лучшие утюги и парогенераторы Общество, 08:00 Экс-глава СВР назвал главную угрозу человечеству Общество, 08:00 Путин отметил усилия Ким Чен Ына в налаживании диалога с США Политика, 07:48 Как подобрать весенний гардероб за час РБК и KUPIVIP.RU, 07:40
Общество ,  
0 
На западе Шри-Ланки прогремел новый взрыв

Утром 25 апреля на Шри-Ланке произошел новый взрыв, сообщает News First со ссылкой на представителя местной полиции Рувана Гунаскеару.

Инцидент произошел на западе страны, примерно в 40 км от столицы республики Коломбо, в Пугоде. Данные о возможных погибших и пострадавших пока отсутствуют.

Кроме того, издание указывает, что возле столичного аэропорта была временно перекрыта дорога из-за подозрительного транспортного средства на парковке.

Два сотрудника Центробанка также сообщили Reuters на условиях анонимности, что им поступило предупреждение от служб безопасности об угрозе взрыва в здании ЦБ.

В минувшее воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Три взрыва прогремели в трех храмах, где католики отмечали Пасху, еще три — в трех люксовых отелях в столице, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. В общей сложности жертвами этих терактов стали более 350 человек, а более 500 — пострадали.

Фотогалерея 
Взрывы на католическую Пасху на Шри-Ланке. Фоторепортаж

Число задержанных по подозрению к организации взрывов превысило 100 человек. Ответственность за произошедшее на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка ИГ.

Однако местные власти заявили, что теракты могли стать ответом на мартовcкую резню в мечетях в Новой Зеландии. По данным местных властей, теракты совершили 9 смертников, правоохранительные органы ведут расследование.

Материалы по теме
CNN назвал террористов из Шри-Ланки сыновьями крупного экспортера специй
Общество
Число погибших при взрывах на Шри-Ланке возросло до 359
Общество
Появилось видео из церкви на Шри-Ланке с предполагаемым террористом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter