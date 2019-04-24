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Bed Bath & Beyond $20 (+18,69%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Оштрафованный за неуважение к власти россиянин пожалуется в ЕСПЧ

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, которого оштрафовали за неуважение к власти, намерен обратиться в ЕСПЧ. Об этом он заявил «РИА Новости».

«Конечно, буду обжаловать решение, я пойду до конца. Мне будет помогать юрист из Петербурга, сейчас буду отсылать ему материалы, — сказал Картыжев. — Мы с ним до конца пойдем, до Европейского суда по правам человека». Мужчина усомнился в компетенции судьи, который вел его дело, и подчеркнул, что считает решение незаконным.

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Правозащитники сообщили о первом в России штрафе за неуважение к власти

Жителя города Малая Вишера оштрафовали на 30 тыс. руб. Как установил суд, Картыжев опубликовал в интернете две записи «с информацией в неприличной форме», в которой нашли признаки неуважения к власти и обществу и оскорбления человеческого достоинства. По данным СМИ, мужчина сделал публикации в соцсети «ВКонтакте», они касались президента Владимира Путина. Как сообщили РБК в правозащитной организации «Агора», это стало первым случаем наказания по статье о неуважении к власти.

Законы о наказании за распространение фейковых новостей и оскорбление власти вступили в силу 29 марта. Максимальный штраф за оскорбление власти и госсимволов составляет 300 тыс. руб. При этом у автора сообщения должна быть возможность удалить сообщение — закон предусматривает, что Роскомнадзор обязан предупредить его о блокировке за сутки.
Теги: ЕСПЧ, обжалование, штраф
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