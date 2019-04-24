Опубликовано видео приезда Ким Чен Ына во Владивосток

Опубликовано видео прибытия главы КНДР Ким Чен Ына во Владивосток. На записи, размещенной «РИА Новости», видно, как северокорейский лидер сходит с поезда и приветствует встречающих его журналистов.

Видео: RIA_KremlinPool

Бронепоезд Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока в 11:01 мск. Ранее он пересек границу КНДР и России на станции Хасан. Там северокорейского лидера встретили губернатор Приморья Олег Кожемяко, дипломаты, чиновники и девушки с хлебом и солью. В Хасане глава КНДР посетил Дом российско-корейской дружбы («домик Ким Ир Сена»).

Ким Чен Ын назвал поездку в Россию давней мечтой и добавил, что его нынешний приезд — «первый шаг» перед будущими визитами.