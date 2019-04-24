Ким Чен Ын назвал поездку в Россию своей давней мечтой

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что давно хотел побывать в России. Об этом он заявил во время встречи с российской делегацией на станции Хасан, сообщается на сайте администрации Приморского края.

«Много слышал хорошего о вашей стране и давно мечтал в ней побывать. Уже семь лет прошло, как я возглавил страну, и только сейчас смог приехать в Россию», — сказал он.

Северокорейский лидер добавил, что его отец Ким Чен Ир также питал большую любовь к России.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 24 апреля на бронепоезде, он пересек государственную границу в Хасанском районе Приморья. На станции он пообщался с российскими чиновниками. Также в Хасане Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, который также носит неофициальное название «домик Ким Ир Сена», в честь деда лидера КНДР.