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Политика ,  
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Ким Чен Ын назвал приезд в Россию «первым шагом» перед будущими визитами

Глава КНДР Ким Чен Ын во время остановки на станции Хасан в Приморье сообщил, что рад оказаться в России. Об этом говорится на сайте администрации региона.

В беседе со встретившими его российскими чиновниками, в том числе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и послом России в Северной Корее Александром Мацегорой, Ким Чен Ын также отметил, что его приезд — только «первый шаг» перед будущими визитами.

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Кроме того, Кожемяко рассказал северокорейскому лидеру, что во время работы в Амурской области встречался с предыдущим главой КНДР — отцом Ким Чен Ына Ким Чен Иром. «Гость отметил, что помнит это событие по фотографиям», — сообщает администрация региона.

Помимо чиновников Ким Чен Ына встретили девушки в русских народных костюмах, которые преподнесли ему каравай, отмечает ТАСС. Глава КНДР также посетил «домик Ким Ир Сена», а от каравая отказался. После этого поезд северокорейского лидера отправился в Уссурийск, откуда он поедет во Владивосток — 25 апреля Ким Чен Ын проведет там переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Теги: Ким Чен Ын, переговоры, радость
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