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Полиция Шри-Ланки произвела контролируемый взрыв возле кинотеатра

Правоохранительные органы Шри-Ланки осуществили контролируемый взрыв при проверке подозрительного мотоцикла, припаркованного недалеко от кинотеатра Savoy в Коломбо. Об этом сообщает портал News First со ссылкой на полицию.

21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Взрывные устройства сработали в трех католических церквях, где верующие отмечали Пасху, и в трех отелях класса люкс в Коломбо. Позднее бомбы сработали недалеко от зоопарка в пригородах Дехивале и Дематагоде. Кроме того, взрывное устройство обнаружили неподалеку от главного международного аэропорта Шри-Ланки Бандаранаике. Как позднее сообщили в полиции, на автовокзале в Коломбо было найдено 87 детонаторов для бомб.

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Премьер Шри-Ланки сообщил о неудачной атаке на четвертый отель

По последним данным, жертвами восьми взрывов на Шри-Ланке стали 359 человек, еще около 500 получили ранения. В числе погибших есть иностранцы — граждане ​США, Австралии, Великобритании, Индии, Португалии и Турции. После произошедшего власти ввели чрезвычайное положение в стране и ограничили доступ к соцсетям.

Фотогалерея 
Взрывы на католическую Пасху на Шри-Ланке. Фоторепортаж

Ответственность за произошедшее взяла террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Ранее власти Шри-Ланки не исключали, что к атаке может быть причастна местная группировка Thouheeth Jamath (Таухид Джамаат), действовавшая при поддержке международной организации.
 

Теги: Шри-Ланка, взрыв
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