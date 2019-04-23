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Премьер Шри-Ланки сообщил о неудачной атаке на четвертый отель

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что террористы планировали атаку на четвертый отель, но она не удалась. Об этом сообщает Associated Press.

Викрамасингхе не исключил, что руководящий нападениями лидер местной группировки был убит. Он также предупредил жителей острова о сохраняющейся опасности. Ранее о планировавшейся четвертой атаке на отель сообщало AFP со ссылкой на источники в полиции.

Фотогалерея 
Взрывы на католическую Пасху на Шри-Ланке. Фоторепортаж

Власти Шри-Ланки накануне заявили, что за взрывами стоит местная группировка Thouheeth Jamath, при этом не исключили, что ей помогала международная организация. Ланкийская полиция после атак задержала 40 человек, все они являются местными жителями. При этом Reuters со ссылкой на источники писал, что задержан также гражданин Сирии. Позднее запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за произошедшее.

Общество
Взрывы в церквях и отелях на Шри-Ланке во время Пасхи. Главное

По последним данным, жертвами восьми взрывов стали более 320 человек, в том числе 45 детей. Среди них есть иностранцы. По данным МИД России, россияне в результате атак не пострадали.
 

Теги: Шри-Ланка, взрывы, отель
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