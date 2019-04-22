В столице Шри-Ланки обнаружили более 80 детонаторов для бомб

В столице Шри-Ланки обнаружили более 80 детонаторов для бомб

Полиция Шри-Ланки обнаружила 87 детонаторов для взрывных устройств на одном из автовокзалов в столице страны Коломбо, сообщает местное издание News First со ссылкой на полицию.

Речь идет об автовокзале Форт, неподалеку от которого расположена также одноименная железнодорожная станция. Детонаторы обнаружены в рамках антитеррористических мероприятий, организованных после серии терактов, совершенных накануне.

Сначала сотрудники полиции обнаружили 12 детонаторов на одном из этажей автовокзала, а потом нашли еще 75 детонаторов во время осмотра урн. Все детонаторы были изъяты полицией, которая продолжает расследование.

В воскресенье, 21 апреля, на католическую Пасху на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов.