Полиция задержала восьмого сбежавшего из изолятора в Туве

В Туве задержан восьмой участник побега из изолятора временного содержания, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Мужчину 1979 года рождения обнаружили в селе Кызыл-Мажалык и доставили в полицию. «Работа по задержанию девятого сбежавшего из ИВС продолжается», — добавила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Девять человек сбежали из изолятора отдела МВД Барун-Хемчикский 14 апреля. При побеге они нанесли травмы дежурному сотруднику правоохранительных органов. МВД начало внутреннюю проверку. По факту произошедшего были возбуждены дела о халатности, побеге из места лишения свободы и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В тот же день были задержаны четверо сбежавших, на следующий — еще двое. 21 апреля полиция сообщила о седьмом задержанном.