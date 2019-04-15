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Chevron $146 (+21,59%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Общество ,  
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Полиция сообщила о задержании еще двоих сбежавших из изолятора в Туве

В Туве задержали еще двоих мужчин, сбежавших из изолятора временного содержания отдела МВД «Барун-Хемчикский», сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, одного из них задержали вблизи населенного пункта Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района, второго — в городе Ак-Довураке.

Ранее полицейские и сотрудники Росгвардии задержали еще четверых. Общее число задержанных составляет шесть человек.

Общество
В Туве девять задержанных сбежали из изолятора

Всего из изолятора 14 апреля сбежали девять человек. Дежурный сотрудник полиции получил травмы. По факту произошедшего Следственный комитет завел дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Также было возбуждено дело о халатности.

Теги: побег, изолятор, Тува, задержание, новости РБК
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В Туве девять задержанных сбежали из изолятора
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Полиция задержала четверых из девяти сбежавших из изолятора в Туве
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