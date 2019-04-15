Полиция задержала четверых из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Полиция задержала четверых из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали четверых сбежавших из изолятора временного содержания в Туве. Об этом сообщается на сайте МВД.

Задержанными оказались мужчины 1991, 1994, 1984 и 1977 годов рождения. Их нашли на территории Барун-Хемчикского района республики. Розыск остальных беглецов продолжается.

Накануне девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания в городе Ак-Довурак. При этом дежурный сотрудник полиции получил травмы. Правоохранительные органы Тувы начали розыск беглецов вместе с коллегами из Красноярского края и Хакасии. МВД Тувы начало внутреннюю проверку.

Затем по факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и по ч. 3 ст. 313 УК (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении).