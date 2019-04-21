В Туве поймали седьмого сбежавшего из изолятора

Полицейские в Туве поймали седьмого задержанного, сбежавшего из изолятора временного содержания, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мужчина был обнаружен во дворе в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района. Его доставили в полицию. «Работа по установлению местонахождения еще двоих продолжается», — добавила Волк.

14 апреля из изолятора отдела МВД «Барун-Хемчикский» сбежали девять человек. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и побеге из места лишения свободы (ч. 3 ст. 313 УК РФ). Кроме того, следователи завели дело о халатности. В этот же день полиция задержала четверых сбежавших задержанных, на следующий день — еще двоих.