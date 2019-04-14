В Туве девять задержанных сбежали из изолятора

В Туве девять задержанных сбежали из изолятора

При побеге задержанные нанесли травмы дежурному сотруднику правоохранительных органов. Сейчас полиция разыскивает беглецов

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Девять задержанных сбежали из помещения изолятора временного содержания в межмуниципальном отделе МВД России «Барун-Хемчикский» в городе Ак-Довурак в Туве. Об этом сообщается на сайте республиканского главка МВД России.

Отмечается, что дежурный сотрудник правоохранительных органов во время инцидента получил травмы. Сейчас тувинские полицейские совместно с коллегами из Красноярского края и Хакасии разыскивают беглецов. Руководство МВД Тувы назначило служебную проверку для установления всех обстоятельств происшествия.