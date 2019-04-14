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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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В Туве девять задержанных сбежали из изолятора
При побеге задержанные нанесли травмы дежурному сотруднику правоохранительных органов. Сейчас полиция разыскивает беглецов
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Девять задержанных сбежали из помещения изолятора временного содержания в межмуниципальном отделе МВД России «Барун-Хемчикский» в городе Ак-Довурак в Туве. Об этом сообщается на сайте республиканского главка МВД России. 

Отмечается, что дежурный сотрудник правоохранительных органов во время инцидента получил травмы. Сейчас тувинские полицейские совместно с коллегами из Красноярского края и Хакасии разыскивают беглецов. Руководство МВД Тувы назначило служебную проверку для установления всех обстоятельств происшествия.

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Следственный комитет (СК) России начал доследственную проверку по факту побега девятерых человек из изолятора. Об этом сообщается на сайте республиканского главка СК. Проверка проводится на наличие признаков преступления по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Автор: Григорий Дубов
Теги: Тува, задержанные, побег, изолятор, Полиция, розыск, ГУ МВД России, ГСУ СКР
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