Общество , 12:31
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В Туве девять задержанных сбежали из изолятора
При побеге задержанные нанесли травмы дежурному сотруднику правоохранительных органов. Сейчас полиция разыскивает беглецов
Девять задержанных сбежали из помещения изолятора временного содержания в межмуниципальном отделе МВД России «Барун-Хемчикский» в городе Ак-Довурак в Туве. Об этом сообщается на сайте республиканского главка МВД России.
Отмечается, что дежурный сотрудник правоохранительных органов во время инцидента получил травмы. Сейчас тувинские полицейские совместно с коллегами из Красноярского края и Хакасии разыскивают беглецов. Руководство МВД Тувы назначило служебную проверку для установления всех обстоятельств происшествия.
сообщается на сайте республиканского главка СК. Проверка проводится на наличие признаков преступления по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
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