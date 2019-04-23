Мэй вслед за Меркель и Столтенбергом пригласила Зеленского в гости

Мэй вслед за Меркель и Столтенбергом пригласила Зеленского в гости

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригласила избранного президента Украины Владимира Зеленского посетить Соединенное Королевство. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Мэй и Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых премьер-министр поздравила его с победой и выразила ему свою поддержку. Она подтвердила стремление расширить сотрудничество стран в области обороны и безопасности, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Премьер-министр пригласила избранного президента Зеленского посетить Великобританию при первой же возможности, и они согласились поддерживать тесную связь», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Мэй также подчеркнула важность совместной работы стран и международного сообщества «для сдерживания российской агрессии».