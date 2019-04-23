Столтенберг пригласил Зеленского посетить штаб-квартиру НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поговорил по телефону с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я поздравил его с победой и пригласил посетить штаб-квартиру НАТО в ближайшее время», — написал Столтенберг в своем Twitter. Он отметил, что альянс продолжит оказывать Киеву поддержку.

Ранее телефонный разговор состоялся между Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель. Она пригласила его посетить Германию и отметила, что Берлин продолжит помогать Киеву в реформах.

ЦИК Украины завершила обработку протоколов с участков 23 апреля. Зеленский заручился поддержкой 73,22% избирателей, что стало историческим рекордом для страны. Его соперник, действующий глава государства Петр Порошенко, получил 24,45%.