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РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Столтенберг пригласил Зеленского посетить штаб-квартиру НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поговорил по телефону с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я поздравил его с победой и пригласил посетить штаб-квартиру НАТО в ближайшее время», — написал Столтенберг в своем Twitter. Он отметил, что альянс продолжит оказывать Киеву поддержку.

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Ранее телефонный разговор состоялся между Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель. Она пригласила его посетить Германию и отметила, что Берлин продолжит помогать Киеву в реформах.

ЦИК Украины завершила обработку протоколов с участков 23 апреля. Зеленский заручился поддержкой 73,22% избирателей, что стало историческим рекордом для страны. Его соперник, действующий глава государства Петр Порошенко, получил 24,45%.

Теги: Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Петр Порошенко
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