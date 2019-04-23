Меркель после выборов пригласила Зеленского посетить Германию

Канцлер Германии Ангела Меркель поговорила по телефону с Владимиром Зеленским, одержавшим победу во втором туре выборов президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

Меркель поздравила Зеленского с победой и пригласила посетить Германию. Канцлер отметила, что Берлин продолжит помогать Киеву в реформах, а также будет поддерживать право Украины на суверенитет и территориальную целостность.

Во вторник, 23 апреля, ЦИК Украины обработала 100% протоколов с избирательных участков. По итогам второго тура, который прошел 21 апреля, с результатом 73,22% голосов победу одержал актер Владимир Зеленский. Его соперник, действующий президент страны Петр Порошенко получил 24,45% голосов. 2,31% бюллетеней признаны недействительными. Порошенко признал поражение, но пообещал не уходить из политики.