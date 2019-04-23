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РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
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В Польше заявили об ухудшении качества российской нефти

Польша зафиксировала ухудшение качества нефти, поступающей из Белоруссии по нефтепроводу «Дружба», сообщает Forsal со ссылкой на польского оператора трубопроводов PERN.

Оператор получил факс от «Гомельтранснефти», в котором сообщалось о повышенном содержании хлороорганических соединений в сырье, а позже «обнаружил это в сырой нефти, поступившей в Польшу». PERN проинформировал о снижении качества нефти польские и немецкие НПЗ.

«Мы отслеживаем ситуацию на постоянной основе», — отметил оператор.

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Минск заявил о прокачке загрязненной российской нефти в ЕС и на Украину

Об ухудшении качества поступающей в Белоруссию российской нефти стало известно 19 апреля. «Белнефтехим» сообщил, что хлороорганические соединения в нефти «превышают в десятки раз предельные значения». Мозырский НПЗ заявил, что из-за некачественной нефти испортилось дорогое оборудование. «Транснефть» подтвердила проблемы с качеством сырья, а позднее сообщила, что обнаружила источник загрязнения на участке нефтепровода Самара — Унеча. Руководство «Белнефтехима» заявило о планах потребовать от российской компании компенсацию за поставку некачественного сырья.

Теги: Белоруссия, Польша
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