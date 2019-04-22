Обвинение обжаловало возврат в прокуратуру дела Масляевой

Гособвинение обжаловало решение вернуть в прокуратуру дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

«В суд поступило апелляционное представление государственного обвинителя на постановление о возврате дела», — сказали в пресс-службе.

В середине апреля Мещанский суд вернул в прокуратуру дело Масляевой. Судья Татьяна Изотова заявила, что обвинительное заключение содержит нарушения. Она отметила, что из-за этого суду пришлось бы устанавливать обстоятельства преступлений, хотя это прерогатива предварительного следствия.

Дело «Седьмой студии» касается мошенничества с госсубсидиями Минкультуры на сумму 133 млн руб. Его фигурантами являются режиссер Кирилл Серебренников, продюсер и экс-гендиректор студии Юрий Итин, глава департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум. 8 апреля их перевели под подписку о невыезде.