МИД рекомендовал россиянам не ездить на Шри-Ланку на фоне терактов

МИД рекомендовал россиянам не ездить на Шри-Ланку на фоне терактов

Министерство иностранных дел рекомендовало россиянам не посещать Шри-Ланку до нормализации ситуации в этой стране. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

«Тем, кто не может отказаться от поездки или уже находится в стране, советуем проявлять максимальную осторожность и не посещать места массового скопления людей», — отмечается в сообщении.

Накануне в день празднования католической Пасхи на Шри-Ланке произошли восемь взрывов. В результате погибли 290 человек, еще 500 пострадали. По данным МИД России, жертвами стали 30 иностранцев, однако россиян среди них нет.