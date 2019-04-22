Власти Шри-Ланки решили ввести в стране чрезвычайное положение

Режим ЧП планируется ввести в полночь. Полиция и спецслужбы получат дополнительные полномочия для борьбы с террористами

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Власти пострадавшей от атак террористов Шри-Ланки введут в стране чрезвычайное положение. Соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности под председательством президента Маитрипалы Сирисены, сообщает пресс-служба главы государства.

Режим ЧП будет введен в ночь на вторник. Полиция и спецслужбы Шри-Ланки получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности государства и народа. Подобные меры, как сообщает Reuters, применялись на Шри-Ланке во время гражданской войны против военизированного движения «Тигры освобождения Тамил-Илама» (1983–2009).

Сирисена поручил силовикам принять все меры для ликвидации организаторов серии терактов в отелях и церквях Шри-Ланки, в результате которых, по последним данным, погибло 290 человек. Президент особо указал на необходимость усилить меры безопасности в местах расположения христианских церквей. В частности, с 20:00 местного времени 22 апреля и до 4:00 следующего дня в стране будет действовать комендантский час.