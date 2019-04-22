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Власти Шри-Ланки решили ввести в стране чрезвычайное положение
Режим ЧП планируется ввести в полночь. Полиция и спецслужбы получат дополнительные полномочия для борьбы с террористами
Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Власти пострадавшей от атак террористов Шри-Ланки введут в стране чрезвычайное положение. Соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности под председательством президента Маитрипалы Сирисены, сообщает пресс-служба главы государства.

Режим ЧП будет введен в ночь на вторник. Полиция и спецслужбы Шри-Ланки получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности государства и народа. Подобные меры, как сообщает Reuters, применялись на Шри-Ланке во время гражданской войны против военизированного движения «Тигры освобождения Тамил-Илама» (1983–2009).

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Сирисена поручил силовикам принять все меры для ликвидации организаторов серии терактов в отелях и церквях Шри-Ланки, в результате которых, по последним данным, погибло 290 человек. Президент особо указал на необходимость усилить меры безопасности в местах расположения христианских церквей. В частности, с 20:00 местного времени 22 апреля и до 4:00 следующего дня в стране будет действовать комендантский час.

Фотогалерея 
Взрывы на католическую Пасху на Шри-Ланке. Фоторепортаж

​В сообщении президентской пресс-службы подчеркивается, что, по данным спецслужб, за произошедшими 21 апреля атаками стоят международные террористические организации. В связи с этим власти Шри-Ланки намерены обратиться за международной помощью, президент Сирисена призвал иностранных послов поддержать законные власти.

В соответствии с решением властей Шри-Ланки 23 апреля объявлено национальным днем траура.

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Серия взрывов произошла в день католической Пасхи. Сначала стало известно о взрывах в трех отелях и двух церквях. Позже бомбы сработали недалеко от зоопарка в Дехивале, рядом с Коломбо и в пригороде столицы, Дематагоде. Еще одно взрывное устройство нашли неподалеку от главного международного аэропорта Шри-Ланки Бандаранаике.

По предварительным данным, россиян среди погибших и пострадавших нет. В посольстве России рекомендовали избегать мест массового скопления людей на Шри-Ланке и воздержаться от посещения Коломбо.

Видео: РБК

Автор: Евгений Калюков
Теги: Шри-Ланка
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