Reuters сообщил о новом взрыве у церкви в столице Шри-Ланки

Reuters сообщил о новом взрыве у церкви в столице Шри-Ланки

Взрыв произошел во время работы ланкийских саперов, которые обнаружили бомбу в фургоне, припаркованном рядом с церковью Святого Антония в Коломбо. СМИ пишут, что специалисты обезвредили бомбу

Фото: Tharaka Basnayaka / Bloomberg

Еще один взрыв прогремел в столице Шри-Ланки Коломбо, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца. По его словам, это произошло возле церкви Святого Антония, где накануне погибли десятки человек.

По словам очевидца агентства, взрыв произошел во время работы саперов, которые пытались обезвредить устройства в фургоне, припаркованном рядом с церковью.

По данным местного издания News First, группа специального назначения и подразделение по обезвреживанию бомб ВВС Шри-Ланки обезвредили предполагаемую бомбу.

По данным AP, в фургоне были обнаружены три взрывных устройства. В результате взрыва никто не пострадал.

Жертвами серии воскресных терактов в республике стали более 290 человек.