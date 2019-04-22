Reuters сообщил о новом взрыве у церкви в столице Шри-Ланки

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,79 -0,26 EUR Бирж. 71,78 -0,27 Brent 74,09 +2,90% USD Нал. 64,26 63,41 EUR Нал. 72,28 71,35 USD ЦБ 63,79 -0,17 EUR ЦБ 71,72 -0,20 EUR/USD 1,1251 +0,0008 BTC/USD Бирж. 5 342,20 +20,30 IMOEX 2 576,68 +0,50% RTSI 1 272,49 +0,93% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
PPL $35 (+12,58%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
PPL $35 (+12,58%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 63,79 (-0,17) Quote, 14:01
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 71,72 (-0,2) Quote, 14:01
План развития инфраструктуры на 6,3 трлн руб. станет нацпроектом Бизнес, 15:20 Магазины без упаковки: есть ли у этой бизнес-модели шансы в России Pro, 15:14 Синоптики пообещали москвичам похолодание на будущей неделе Общество, 15:12 Появилось видео нового взрыва в столице Шри-Ланки Общество, 15:09 Президенты в бегах и на пенсии: чем занимаются бывшие главы Украины Общество, 15:05  Кремль решил повременить с поздравлениями Зеленскому от Путина Политика, 15:00 В Крыму назвали признание референдума главным вызовом для Зеленского Политика, 14:56 Татьяна Лазарева — об ответственном потреблении и уходе за собой РБК и SkinCeuticals, 14:55 СМИ узнали об установлении личности одного из смертников на Шри-Ланке Общество, 14:52 Как одевается Владимир Зеленский Стиль, 14:47 Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях Политика, 14:43 Власти ЛНР передали Украине 60 заключенных Общество, 14:40 Матвиенко попеняла главе Минобрнауки на недостаток амбиций Общество, 14:33 ЦИК Украины огласила результаты выборов после обработки 99% протоколов Политика, 14:27
Общество ,  
0 
Reuters сообщил о новом взрыве у церкви в столице Шри-Ланки
Взрыв произошел во время работы ланкийских саперов, которые обнаружили бомбу в фургоне, припаркованном рядом с церковью Святого Антония в Коломбо. СМИ пишут, что специалисты обезвредили бомбу
Фото: Tharaka Basnayaka / Bloomberg

Еще один взрыв прогремел в столице Шри-Ланки Коломбо, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца. По его словам, это произошло возле церкви Святого Антония, где накануне погибли десятки человек.

По словам очевидца агентства, взрыв произошел во время работы саперов, которые пытались обезвредить устройства в фургоне, припаркованном рядом с церковью.

По данным местного издания News First, группа специального назначения и подразделение по обезвреживанию бомб ВВС Шри-Ланки обезвредили предполагаемую бомбу. 

По данным AP, в фургоне были обнаружены три взрывных устройства. В результате взрыва никто не пострадал.

Жертвами серии воскресных терактов в республике стали более 290 человек.

Фотогалерея 
Взрывы на католическую Пасху на Шри-Ланке. Фоторепортаж

Всего в стране в минувшее воскресенье прогремело восемь взрывов. Три из них были в католических церквях, где в это время шли праздничные пасхальные службы. В церкви Святого Антония погибли не менее 40 человек.

Полиция также нашла взрывное устройство неподалеку от главного международного аэропорта Шри-Ланки Бандаранаике. Кроме того, в понедельник полиция обнаружила 87 детонаторов для взрывных устройств на одном из автовокзалов в столице.

Ответственность за произошедшее никто на себя не взял, однако власти Шри-Ланки назвали причастной к произошедшему местную группировку Thouheeth Jamath.

С полуночи 22 апреля в стране решили ввести чрезвычайное положение, которое даст полиции и спецслужбам дополнительные полномочия для борьбы с террористами.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Шри-Ланка, взрыв, саперы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter