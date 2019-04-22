Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 290

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,05 +0,16 EUR Бирж. 72,05 +0,24 Brent 72,00 +0,28% USD Нал. 64,70 63,62 EUR Нал. 72,70 71,57 USD ЦБ 63,96 -0,11 EUR ЦБ 71,92 -0,32 EUR/USD 1,1243 +0,0012 BTC/USD Бирж. 5 296,40 -25,50 IMOEX 2 563,90 +0,12% RTSI 1 260,82 -0,12% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 63,96 (-0,11) Quote, 19 апр, 13:04
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 71,92 (-0,32) Quote, 19 апр, 13:04
Business Insider составил рейтинг 20 лучших смартфонов Технологии и медиа, 07:28 Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 290 Общество, 06:50 В Сирии ВС России нашли танк и схрон боеприпасов с помощью карты боевиков Общество, 06:44 ЦИК Украины подсчитала свыше 80% бюллетеней Политика, 06:21 В Колумбии из-за схода оползня погибли 19 человек Общество, 06:05 Гуаидо поздравил Зеленского с победой Политика, 05:40 В Казани во время пожара в частном доме погибли шесть человек Общество, 05:39 WP узнала о планах США установить полный запрет на импорт иранской нефти Политика, 05:18 «Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву Общество, 05:18 ЦИК Украины обработала более 70% протоколов Политика, 05:00 Савченко обвинила «безмозглых политиков» в конфликте Москвы и Киева Политика, 04:48 Эволюция рекламы: какие технологии вы еще точно не используете в бизнесе РБК и МегаФон, 04:35 СМИ сообщили о росте числа жертв взрывов на Шри-Ланке до 262 Общество, 04:23 Порошенко лишился теоретических шансов на победу в выборах Политика, 04:20
Общество ,  
0 
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 290
21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов, бомбы сработали в нескольких отелях, церквях и других общественных местах. Погибли 290 человек, еще 500 пострадали
Фото: Gemunu Amarasinghe / AP

В результате восьми взрывов в католических церквях и нескольких отелях на Шри-Ланке погибли 290 человек, передает агентство Reuters и подтверждает издание Hindustan Times (HT) со ссылкой на полицию.

По данным агентства, еще около 500 человек пострадали. Ранее сообщалось о 262 погибших и 452 пострадавших.

Политика
Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов

Серия взрывов произошла в день католической Пасхи. Сначала стало известно о взрывах в трех отелях и двух церквях, позже бомбы сработали недалеко от зоопарка в Дехивале, рядом с Коломбо и в пригороде столицы, Дематагоде.

Еще одно взрывное устройство нашли неподалеку от главного международного аэропорта Шри-Ланки — Бандаранаике. После этого власти усилили меры безопасности в воздушной гавани. Кроме того, в стране вводили комендантский час и блокировали работу мессенджеров.

Фотогалерея 
Взрывы на католическую Пасху на Шри-Ланке. Фоторепортаж

На данный момент полиция задержала 24 подозреваемых к причастности к взрывам, сообщает местный телеканал News First.

По предварительным данным, россиян среди погибших и пострадавших нет. В посольстве России рекомендовали гражданам избегать мест массового скопления людей на Шри-Ланке и воздержаться от посещения города Коломбо.

«Несмотря на то, что в курортной зоне терактов не произошло, советуем тщательно взвешивать решение о поездке в Шри-Ланку», — заявили в дипмиссии.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Шри-Ланка, взрывы
Материалы по теме
СМИ сообщили о росте числа жертв взрывов на Шри-Ланке до 262
Общество
Останкинская башня погасила огни в знак траура по погибшим в Шри-Ланке
Общество
Около международного аэропорта Шри-Ланки обезвредили бомбу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter