Появилось видео нового взрыва в столице Шри-Ланки

В Сети появилось видео контролируемого взрыва в столице Шри-Ланки Коломбо, который произошел недалеко от церкви Святого Антония, где накануне погибли десятки человек.

Взрывное устройство обнаружили в фургоне, припаркованном рядом с церковью. По данным издания Ada Derana, взрыв был контролируемым, он произошел в ходе работы саперов. В результате произошедшего никто не пострадал.

Серия взрывов на Шри-Ланке произошла накануне, в день католической Пасхи. Бомбы взорвались, в том числе, в отелях и церквях. Жертвами стали 290 человек, среди них есть иностранцы. По информации российского МИДа, россияне в результате взрывов не пострадали. Власти Шри-Ланки заблокировали социальные сети и ввели комендантский час, также в стране решили ввести чрезвычайное положение.