Появилось видео нового взрыва в столице Шри-Ланки

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,79 -0,26 EUR Бирж. 71,77 -0,28 Brent 74,12 +2,94% USD Нал. 64,26 63,41 EUR Нал. 72,28 71,35 USD ЦБ 63,79 -0,17 EUR ЦБ 71,72 -0,20 EUR/USD 1,1251 +0,0008 BTC/USD Бирж. 5 342,20 +20,30 IMOEX 2 576,78 +0,50% RTSI 1 272,55 +0,93% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
PPL $35 (+12,58%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
PPL $35 (+12,58%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 63,79 (-0,17) Quote, 14:01
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 71,72 (-0,2) Quote, 14:01
План развития инфраструктуры на 6,3 трлн руб. станет нацпроектом Бизнес, 15:20 Магазины без упаковки: есть ли у этой бизнес-модели шансы в России Pro, 15:14 Синоптики пообещали москвичам похолодание на будущей неделе Общество, 15:12 Появилось видео нового взрыва в столице Шри-Ланки Общество, 15:09 Президенты в бегах и на пенсии: чем занимаются бывшие главы Украины Общество, 15:05  Кремль решил повременить с поздравлениями Зеленскому от Путина Политика, 15:00 В Крыму назвали признание референдума главным вызовом для Зеленского Политика, 14:56 Татьяна Лазарева — об ответственном потреблении и уходе за собой РБК и SkinCeuticals, 14:55 СМИ узнали об установлении личности одного из смертников на Шри-Ланке Общество, 14:52 Как одевается Владимир Зеленский Стиль, 14:47 Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях Политика, 14:43 Власти ЛНР передали Украине 60 заключенных Общество, 14:40 Матвиенко попеняла главе Минобрнауки на недостаток амбиций Общество, 14:33 ЦИК Украины огласила результаты выборов после обработки 99% протоколов Политика, 14:27
Общество ,  
0 
Появилось видео нового взрыва в столице Шри-Ланки

В Сети появилось видео контролируемого взрыва в столице Шри-Ланки Коломбо, который произошел недалеко от церкви Святого Антония, где накануне погибли десятки человек.

Взрывное устройство обнаружили в фургоне, припаркованном рядом с церковью. По данным издания Ada Derana, взрыв был контролируемым, он произошел в ходе работы саперов. В результате произошедшего никто не пострадал.

Фотогалерея 
Взрывы на католическую Пасху на Шри-Ланке. Фоторепортаж

Серия взрывов на Шри-Ланке произошла накануне, в день католической Пасхи. Бомбы взорвались, в том числе, в отелях и церквях. Жертвами стали 290 человек, среди них есть иностранцы. По информации российского МИДа, россияне в результате взрывов не пострадали. Власти Шри-Ланки заблокировали социальные сети и ввели комендантский час, также в стране решили ввести чрезвычайное положение.

Теги: Шри-Ланка, взрыв, видео
Материалы по теме
В столице Шри-Ланки обнаружили более 80 детонаторов для бомб
Политика
СМИ узнали об установлении личности одного из смертников на Шри-Ланке
Общество
В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей богатейшего бизнесмена Дании
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter