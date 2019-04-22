Аксенов усомнился в «принципиальных изменениях» после победы Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что избиратели связывают с победой Владимира Зеленского на выборах президента Украины позитивные изменения, однако трудно сказать, насколько их надежды оправданы. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Вряд ли стоит рассчитывать на какие-то принципиальные изменения. Хотя в данном случае я был бы рад ошибиться», — отметил он. По словам Аксенова, участники выборов «не являются самостоятельными фигурами», а политика Киева определяется «далеко от берегов Днепра».

Аксенов также заявил, что проигрыш действующего президента Петра Порошенко — не только поражение конкретного политика, а «крах всего политического курса, заданного государственным переворотом 2014 года».

Ранее депутат Госсовета Крыма Владислав Ганджара в разговоре с РБК выразил мнение, что позиция Зеленского относительно полуострова не будет сильно отличаться от позиции Порошенко.