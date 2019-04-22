Янукович поздравил Зеленского и пожелал ему «благословения от господа»

Янукович поздравил Зеленского и пожелал ему «благословения от господа»

Бывший президент Украины пожелал Зеленскому не подвести народ, который ему доверился. Главой задачей нового главы государства он назвал необходимость принести Украине мир

Виктор Янукович (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил актеру Владимиру Зеленскому поздравление с победой на выборах главы государства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель экс-президента Юрий Кирасир. Там же он опубликовал текст обращения Януковича к Зеленскому.

«Уважаемый Владимир Александрович! — начинается послание. — Я искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Украины». Украинцы, заметил Янукович, доверили этот пост Зеленскому «в тяжелейший для страны момент истории».

«Я хочу низко поклониться мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, а сделал осознанный выбор», — заметил экс-глава государства. Зеленскому он посоветовал «не подвести» украинцев, которые «доверились ему» и надеются на то, что он вернет «народу мир и процветание».

«Я желаю вам крепкого здоровья, благословения от господа и успехов на вашем высоком и ответственном посту президента Украины», — резюмировал Янукович.

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