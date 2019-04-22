В Крыму назвали ожидания от прихода Зеленского к власти на Украине

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганджара в разговоре с РБК выразил мнение, что позиция лидера президентских выборов на Украине Владимира Зеленского не будет сильно отличаться от позиции его предшественника Петра Порошенко.

«Лично мне кажется, что позиция Зеленского по Крыму будет не сильно отличаться от позиции Петра Порошенко», — сказал Ганджара. При этом он не исключил, что «крымская тема спадет» во внешней риторике Киева, поскольку Зеленского поддержали из-за надежды на решение внутренних проблем государства. «Ведь риторика Порошенко, антикрымская, антироссийская, не нашла поддержки у абсолютного большинства украинских граждан, даже на западе Украины он проиграл», — отметил Ганджара.

Сенатор от республики Крым Сергей Цеков заявил РБК, что за деятельностью Зеленского на посту президента стоит понаблюдать в течение некоторого времени. «Нам надо признать эти выборы состоявшимися, чего в данный момент пока не произошло. А затем стоит посмотреть на деятельность нового президента, подождать месяц, два, полгода», — сказал Цеков.