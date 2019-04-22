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Выборы на Украине ,  
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В Крыму назвали ожидания от прихода Зеленского к власти на Украине

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганджара в разговоре с РБК выразил мнение, что позиция лидера президентских выборов на Украине Владимира Зеленского не будет сильно отличаться от позиции его предшественника Петра Порошенко.

«Лично мне кажется, что позиция Зеленского по Крыму будет не сильно отличаться от позиции Петра Порошенко», — сказал Ганджара. При этом он не исключил, что «крымская тема спадет» во внешней риторике Киева, поскольку Зеленского поддержали из-за надежды на решение внутренних проблем государства. «Ведь риторика Порошенко, антикрымская, антироссийская, не нашла поддержки у абсолютного большинства украинских граждан, даже на западе Украины он проиграл», — отметил Ганджара.

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Сенатор от республики Крым Сергей Цеков заявил РБК, что за деятельностью Зеленского на посту президента стоит понаблюдать в течение некоторого времени. «Нам надо признать эти выборы состоявшимися, чего в данный момент пока не произошло. А затем стоит посмотреть на деятельность нового президента, подождать месяц, два, полгода», — сказал Цеков.

Фотогалерея 
Штаб Владимира Зеленского празднует победу на выборах. Фоторепортаж

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. По результатам обработки более 90% протоколов победу одерживает Зеленский, который набирает 73,17% голосов. За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 24,5% избирателей. Зеленский назвал своей главной задачей после победы возвращение украинских моряков, а также анонсировал «перезагрузку» минского процесса.

Теги: Крым, выборы президента, Владимир Зеленский, Украина, новости РБК
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