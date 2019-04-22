Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах и пригласила в Берлин

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах и пригласила в Берлин

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила актера Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом в Twitter сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, опубликовав телеграмму Меркель, адресованную Зеленскому.

«Я от всего сердца поздравляю вас с избранием на пост президента Украины. <...> Я была бы рада в скором времени принять вас в Берлине», — говорится в тексте послания.

Меркель отметила, что со времен Евромайдана отношения между странами активизировались со многих точек зрения, включая политическую и экономическую.

По словам канцлера, ее волнует вопрос стабилизации ситуации на Украине, а также проведение реформ, направленных на укрепление власти и борьбу с коррупцией. «Правительство Германии и в будущем продолжит активно поддерживать Украину, в особенности в ее праве на суверенитет и территориальную целостность», — подчеркнула Меркель.