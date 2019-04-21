Министр заявил о почти полном спасении Нотр-Дама от риска разрушения

Пострадавший в результате пожара собор Парижской Богоматери практически спасен от разрушения, заявил министр культуры Франции Франк Риестер, передает Ouest-France.

«Нотр-Дам в настоящее время почти что спасен от разрушения», — сказал он. По его словам, все нестабильные части собора, в том числе декоративные элементы фасадов западной и северной частей и южную башню, стабилизировали.

Пожар в соборе Нотр-Дам произошел вечером 15 апреля. В результате обрушился шпиль и сгорело две трети крыши здания, однако основную конструкцию собора и реликвии удалось спасти. В том числе уцелела хранившаяся в Нотр-Даме Владимирская икона, которую патриарх Алексий II в 2007 году подарил собору.