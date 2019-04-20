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Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ,  
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Хранившаяся в Нотр-Даме русская икона уцелела при пожаре

Владимирская икона, которую патриарх Алексий II в 2007 году подарил собору Парижской Богоматери во время визита во Францию, не получила повреждений при пожаре. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель Русской православной церкви при Совете Европы, настоятель храма Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых).

По его словам, на следующий день после пожара игумен встретился с настоятелем Нотр-Дама Патриком Шове, чтобы узнать о судьбе иконы. На тот момент у настоятеля не было доступа в собор по причинам безопасности, однако 20 апреля он сообщил игумену, что икона не повреждена.

Политика
CNN сообщил об установлении очага возгорания в Нотр-Даме

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля, в это время в храме проходили реставрационные работы. Возгорание удалось потушить спустя более 12 часов. У здания обрушился шпиль, сгорела большая часть крыши. Также огонь уничтожил деревянный каркас и интерьер собора. На следующий день в ходе разбора обломков был найден флюгер в виде петуха, который был одним из символов храма.

Фотогалерея 
Последствия пожара в Нотр-Дам-де-Пари. Фоторепортаж

По данным CNN, очаг возгорания находился в центральной части собора,​ вблизи основания его шпиля. Как ранее сообщили парижские криминалисты, причиной возгорания могли стать проблемы с электрикой. Прокуратура считает основной версией несчастный случай, поскольку признаков поджога найдено не было.

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