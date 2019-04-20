Президент Франции может попытаться сплотить нацию на фоне несчастья, но и «желтые жилеты» уже используют ситуацию, указывая, что деньги быстро находятся на восстановление Нотр-Дама, но не на нужды «отверженных»

Во Франции только что закончились «большие дебаты» — серия общенациональных консультаций, в результате которых власть и общество должны были найти выход из кризиса, вызванного выступлениями «желтых жилетов». Правительство уже начало подводить итоги этих дискуссий: премьер-министр Эдуар Филипп признал, что главной своей проблемой граждане называют высокую налоговую нагрузку. В понедельник, 15 апреля, свои выводы планировал озвучить в обращении к нации президент Эмманюэль Макрон, а еще через два дня ожидалась его большая пресс-конференция в Елисейском дворце. Разработанные главой государства меры уже приготовилась критиковать правая и левая оппозиция, параллельно на новые акции настраивались «желтые жилеты».

Однако политика, особенно французская, редко следует запланированному расписанию. Весть о пожаре в соборе Нотр-Дам-де-Пари дошла до первого лица в тот самый момент, когда обращение об итогах дебатов уже было подготовлено и вот-вот пошло бы в эфир телеканалов. В результате пришлось буквально на ходу менять все планы: записанную речь — отложить на неопределенный срок, пресс-конференцию — отменить, а все внимание уделить чрезвычайной ситуации в самом сердце Парижа. Первоначальные задумки президента оказались не нужны.

Пока Макрон находился в центре событий на острове Ситэ, текст его несостоявшегося обращения утек в прессу, а потому потерял необходимую новизну. Президент должен был пообещать снизить налоги для среднего класса, еще раз оценить последствия отмены налога на крупные состояния (ISF), проиндексировать самые низкие пенсии на уровень инфляции, поощрить практику проведения референдумов на местном уровне, ввести элементы пропорциональной избирательной системы. Некоторые анонсы сразу начали живо критиковаться за неясный механизм реализации. А, например, грядущее закрытие знаменитой ENA (Национальной школы администрации) вызвало глубокое разочарование студентов-старшекурсников французских вузов, планировавших участвовать в конкурсе на поступление. Таким образом, обращение теперь придется переписывать, и пока не факт, что все планировавшиеся меры попадут в окончательную редакцию. Нельзя будет не сказать и о случившейся катастрофе, хотя конкретно ей президент уже посвятил отдельное короткое выступление, в котором обозначил крайне сжатые сроки восстановления собора — всего пять лет.

Тем не менее сейчас, когда первый шок от случившегося уже позади, можно предположить, как будут развиваться события.

Во-первых, сомневаться в том, что рано или поздно Нотр-Дам будет восстановлен, не приходится. Опыт подобных работ у французов очень велик, можно вспомнить воссоздание Руанского собора после союзной бомбардировки 1944 года. Не говоря о том, что в первые же сутки после пожара было объявлено о многомиллионных меценатских вложениях и полном государственном сопровождении ремонтных работ. Примечательно, что контролировать процесс на правах спецпредставителя президента будет человек из военной среды, который должен обеспечить дисциплину и слаженность действий, — бывший начальник Генерального штаба Жан-Луи Жоржелен.